ميرنا وليد - بيروت - رصدت عدسات المصورين النجم العالمي ​جاستين بيبر​ وهو يلعب كرة السلة بكاليفورنيا بصحبة زوجته.

وعلى ما يبدو أن الثنائي لا يكترثان لما يحدث من حولهما بسبب فيروس ​كورونا​، حيث لم يلتزما بأي إجراءات احترازية.

وكان قد نشر بيبر صاحب الـ28 عامًا، مقطع فيديو يجمع الكثير من الفيديوهات التي استقبلها لتهنئات الأمهات، ليشارك في النهاية بقبله لزوجته الموديل هايلي بالدوين.

وظهر بيبر، مع والده جيرمي بيبر وأخوه غير الشقيق جاكسون البالغ من العمر 10 سنوات وكانوا جميعًا يرتدون ملابس جمعت اللونين الأبيض والوردي.

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كانت هذه تفاصيل خبر رغم كورونا .. جاستين بيبر وزوجته يمارسان هوايتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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