نادين نسيب نجيم لـ اليسا: "رجعتيني لأيام القهوة مع بيي"

ميرنا وليد - بيروت - باركت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ للفنانة ​اليسا​ على اغنية قهوة الماضي وعلقت: "الف مبروك الأغنية الجديدة ... رجعتيني لأيام القهوة مع بيي الله يرحمه الصبح بكير قبل ما نروح عل جامعة والشغل ... كانت احلى أيام وشو طيبة كانت هل قهوة من أيديه ... عطول أغانيكي بيلمسوا فينا مشاعر مدفونة وحنين للحظات قديمة ...

فردت اليسا بدورها: "الله يرحمو وانشالله تكون هالغنية رجعت مشاعر حلوة لإلك كرمال اللي راحو وبيبقو أحلى ذكرى".

وتلقت اليسا عددا كبيرا من التعليقات الايجابية على اغنية قهوة الماضي التي اصدرتها يوم أمس.

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