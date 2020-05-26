تامر حسني يحقق الملايين مع الشاب خالد وعبد الفتاح الجريني

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيديو أغنية وأنت معايا الذي طرحه الفنان المصري ​تامر حسني​ أول أيام عيد الفطر المبارك أكثر من 2.5 مليون مشاهدة.

أغنية وأنت معايا من ألبوم "عيش بشوقك" جمعت تامر حسني مع الشاب خالد، وأعيد توزيعها قبل تصويرها وانضم إلى الأغنية عبد الفتاح الجريني وBalti.

الأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي.

وكان تامر حسني قد نشر صورة جديدة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، معلقًا عليها :" كل سنة وانتوا طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعًا يا اغلى الناس".

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