ناصيف زيتون يتّصل بمعجباته في أول بث مباشر عبر صفحته

ميرنا وليد - بيروت - أطل الفنان السوري ​ناصيف زيتون​للمرة الأولى في بث مباشر عبر صفحته على "إنستغرام" ليلة الإثنين مساءً، حيث أنه اختار من بين معجباته اللواتي شاركن في البث على صفحته عشوائياً والتقى فيهن من خلال الفيديو كول.

معجبات ناصيف الذي وقع عليهن الإختيار سعدن جداً بالأمر وتبادلن الاحاديث مع نجمهن المفضل، ومن بين المعجبات فنانة تدعى بيسان اسماعيل غنت في البث المباشر أغنية للفنان أصيل هميم وأغنية لناصيف، وأبهرت الأخير بصوتها الجميل.

كما خرق نايف القواعد واتصل بشاب خلال البث حيث أنه وعده أن يقول له الشعر.

وكان قد شوق ناصيف محبيه لهذه الإطلالة من خلال فيديو له عبر صفحته منذ 7 أيام، كاتباً تعليقاً:"الإثنين ٢٥ أيار الساعة ٢٢.٠٠ بتوقيت بيروت، لاقوني لايف على انستغرام، وانتِ يمكنكِ ان تشاركيني أيضاً"، داعياً المعجبات أن يملأن النموزج الخاص بهن من خلال رابط أرفقه للمشاركة في البث المباشر.

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