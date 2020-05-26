فن ومشاهير

تيك توك النجوم العرب لهذا الأسبوع

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hanaa.elrhayim 0 تبليغ

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فيديوهات طريفة جديدة انتشرت على حسابات النجوم العرب هذا الأسبوع على برنامج تيك توك.

هنا تيك توك النجوم العرب لهذا الأسبوع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on May 25, 2020 at 4:19am PDT

النجمة مايا دياب نشرت فيديو طريف على تيك توك مع ابنتها كاي ولاقى الكثير من عبارات الإعجاب.

 

 

 

 

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A post shared by الوليد الحلّاني (@alwalid) on May 24, 2020 at 6:19am PDT

الوليد عاصي الحلاني المعروف بطرافة فيديوهاته على تيك توك، نشر فيديو جديد من مشهد مسلسل "ضيعة ضايعة".

 

 

 

 

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A post shared by Ola (@olafarahat) on

on May 25, 2020 at 9:57am PDT

الفاشينيستات علا فرحات ورانيا فواز نشرتا فيديو طريف على تيك توك وهما يعرضان أزياء على الشارع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

on May 25, 2020 at 8:06am PDT

لؤي راغب علامة نشر فيديو طريف على تيك توك وهو في المنزل ولاقى الكثير من عبارات الإعجاب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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