فيديوهات طريفة جديدة انتشرت على حسابات النجوم العرب هذا الأسبوع على برنامج تيك توك.
هنا تيك توك النجوم العرب لهذا الأسبوع:
النجمة مايا دياب نشرت فيديو طريف على تيك توك مع ابنتها كاي ولاقى الكثير من عبارات الإعجاب.
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A post shared by الوليد الحلّاني (@alwalid) on May 24, 2020 at 6:19am PDT
الوليد عاصي الحلاني المعروف بطرافة فيديوهاته على تيك توك، نشر فيديو جديد من مشهد مسلسل "ضيعة ضايعة".
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on May 25, 2020 at 9:57am PDT
الفاشينيستات علا فرحات ورانيا فواز نشرتا فيديو طريف على تيك توك وهما يعرضان أزياء على الشارع.
لؤي راغب علامة نشر فيديو طريف على تيك توك وهو في المنزل ولاقى الكثير من عبارات الإعجاب.
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