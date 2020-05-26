خمنوا من هي هذه الطفلة التي أصبحت ممثلة مشهورة؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة نادرة من مرحلة الطفولة لفنانة شهيره، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث كانت طفلةً تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً، وقد حازت تلك الصورة علي إعجاب عدد كبير من النشطاء ومتابعين الفنانه، الذين أكد بعضهم علي أن ملامح الفنانه الناعمة لم تتغيّر كثيراً .

وكشفت ريهام بتلك الصورة عن عشقها منذ الصغر للشعر القصير، وأنها أحبت أن تعتمد هذا اللوك، ولذلك قامت بقص شعرها قبل فترة، وأكد لها الأصدقاء أنه يليق بها.وأضافت ريهام تعليقاً علي تلك الصورة :”قصة الشعر القصيرة مش جديدة عليا”.

يُذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور، قد حلّت ضيفة في الحلقة السادسة عشر من برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي”، الذي تمت إذاعته على قناة “mbc مصر” خلال شهر رمضان 2020، وقد حققت تلك الحلقة أعلي نسب المشاهدات.