شاهد .. يسرا : ” كان نفسي أكون أم “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - استضاف الإعلامي المصري ” وائل الإبراشي ” الفنانة ” يسرا ” في برنامجه ” التاسعة ” للحديث عن كواليس مسلسلها ” خيانة عهد ” الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي .

وخلال اللقاء تحدثت يسرا عن أمنيتها في وقت من الأوفات بأن تصبح أما وحاولت في ذلك .. إلا إنها مع الوقت أدركت إنها لم تكن ستتحمل هذا الأمر .

فقالت : ” جالي وقت في فترة من فترات حياتي كنت هتهبل وأبقى أم وحاولت كتير جدا .. أنا النهاردة متصالحة جدا مع نفسي ومع ظروفي وراضية بده ” .

وتابعت يسرا : ” يمكن ربنا عمل معايا كده لإني مكنتش هستحمل أي حاجة فأنا اتصور إن ربنا عارفني أكتر مني بكتير إن ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ورحمني من أي امتحان من هذا النوع ” .

وأشارت إلى إنها تخرج طاقة الحب الموجودة بداخلها في عملها ومع اصدقائها وأبناء اصدقائها وعائلتها .