كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - حل كلا من الفنانين ” ياسر جلال ” و ” مي عمر ” ضيوفا على قناة الحياة للحديث عن كواليس مشاركتهما في مسلسل ” الفتوة ” في الموسم الرمضاني الماضي .
وأشاد ياسر جلال بأداء مي عمر في المسلسل وإنها كانت الأنسب لهذه الشخصية فقال : ” أنسب واحدة للشخصية كانت مي وأنا شخصيا كنت فرحان جدا لأن أنا واحد من ضمن المعجبين بمي كممثلة وحاسس إن مي مظلومة ” .
وتابع : ” مي معظم اعمالها كانت مع الأستاذ محمد سامي زوجها وهو فنان كبير فطبيعي إن الناس لما أكون بشتغل مع حد قريبي أو حد أنا اعرفه فأنا اتظلم .. هيقولك هو جايبني عشان قريبي ولكن لو كان كده مكنتش مي نجحت في ريح المدام مثلا من غير محمد سامي ” .
وأضاف ياسر جلال : ” لكن ساعات في بعض الناس بتستكتر على حد النجاح .. فتقولك أصل ده شغال عشان قريبه ده مش عارف ايه .. وده بيحصل كتير في شغلانتنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر جلال عن مي عمر : ” اتظلمت بسبب زوجها “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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