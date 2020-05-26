الراقصة جوهرة بالشورت على شاطىء البحر

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - شاركت الراقصة جوهرة متابعيها على حسابها على انستغرام بصور وفيديوهات من اجازتها التي تقضيها في الساحل الشمالي.

وظهرت جوهرة في الصور مرتدية شورت زهري وتيشرت زرقاء بينما كانت تستمتع بوقتها على شاطىء البحر.

من ناحية، كشفت الراقصة جوهرة، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة مع المطرب الشعبى عمر كمال، حيث تشارك جوهرة أغنية لها فى “ديو” مع عمر، حيث قالت في تدوينة لها أن ” الكليب الجديد سيصدر في 29 من مايو” كاشفة انها تعمل على عدد من المشاريع الفنية الاخرى.