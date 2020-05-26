ظهور زوجة “محمد رمضان” الاولي وأم إبنته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - أعادت مواقع التواصل الإجتماعي تداول صورة للفنان المصري ​”محمد رمضان”​ مع زوجته الأولى، وذلك بالتزامن مع عيد ميلاده الذي وافق يوم 23 من شهر مايو الحالي، حيث كان رمضان قد نشر عبر حسابه الرسمي بموقع”إنستجرام” صورة تشهد أجواء الأحتفال بهذه المناسبة مع زوجته الحالية السيدة “نسرين عبدالفتاح” وأولاده حنين وعلي و كنز.

ويشار إلي أن إبنته حنين هي من زوجته الأولى، التي إرتبط بها في العام 2008 عندما كان في الـ عشرين من عمره، وقد استمر هذا الزواج 4 سنوات لينتهي بالإنفصال في عام 2012 ، نفس العام الذي شهد أرتباط رمضان بزوجته الحالية نسرين والتى أنجب منها إبنه على وإبنته كنز

الفنان “محمد رمضان” مع زوجته الأولي و إبنته

يُذكر أن الفنان محمد رمضان قد شارك في الموسم الرمضانى 2020 من خلال مسلسل “البرنس” الذي شاركه في بطولته نخبة من كبار الفنانين، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، أحلام الجريتلي، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد مهران، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش،من تأليف وإخراج محمد سامي، وهو مسلسل إجتماعي يعرض نموذج من مشكلة “الميراث” ومايترتب عليها من صراعات بين الإشقاء والأقارب في المجتمعات العربية. واستطاع هذا المسلسل أن يحصد نجاح منقطع النظير بين الجمهور، و تصدر محركات البحث بعد عرض آخر حلقاته علي الشاشات .