راغب علامة يدعو لانقلاب عسكري وتولي الجيش السلطة في لبنان

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - أجرى الفنان اللبناني ” راغب علامة ” مقابلة تليفزيونية عبر شاشاة ” mtv ” في سهرة عيد الفطر والتي تحدث من خلالها عن الأوضاع التي تمر بها لبنان .
ودعا راغب علامة الجيش اللبناني لإستلام السلطة في البلاد ومقاليد الحكم بالقوة معتبرا ذلك الحل الوحيد للبنان .
فقال : ” ما أُخذ من الشعب اللبناني بالقوة لا يسترد إلا بالقوة .. لا يوجد أهم من الجيش حاليا شفافية وأخلاقا خاصة وأنه لا يوجد اثنان يختلفان على استلام الجيش للسلطة بالقوة ” .
وطالب راغب علامة بفتح تحقيقات في جميع ما حدث بلبنان بكل شفافية ومحاسبة المتسببين في الفساد ونهب ثروات البلاد وعرض تلك التحقيقات عبر شاشات التلفزيون .
وأضاف : ” إذا استلم الجيش اللبناني البلد بيعرف كتير منيح يعمل شغله .. بشرط ألا تتجه الأمور ناحية تصفية حسابات سياسية ” .
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