مقطع فيديو نادر من حفل زفاف منى زكي وأحمد حلمي

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - نشر الحساب الرسمي لقناة ” MBC مصر ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو نادر تم عرضه للمرة الأولى من حفل زفاف الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي . حيث ظهر أحمد حلمي في مقطع الفيديو وهو يفاجئ منه زكي بغنائه أغنية لها قام بتأليفها خصيصا بمناسبة زفافهما . فقال : ” أصل أنا دورت على حاجة غريبة أعملها ” ثم بدأ الغناء بقوله : ” اسمع حكايتي لما ابتديت أحبها من كام سنة ” . وظهرت منى زكي وتبدو عليها علامات الفرح وسعيدة بالأغنية وتتفاعل معها بالرقص عليها وسط تصفيق الحاضرين .

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