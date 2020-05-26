تسجيلات صوتية مسربة تكشف محاولات الأميرة ديانا للانتحار

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - كشفت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية عن تسجيلات صوتية تم تسريبها استخدمها كاتم أسرار الأميرة ديانا ” أندرو مورتون ” وكاتب سيرة حياتها في كتاب بعنوان : ” ديانا : قصتها الحقيقية ” .
وتضمن الكتاب أسرار خطيرة حول الأميرة ديانا التي أثارت ضجة كبيرة وإهتمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية .
من بينها محاولات الانتحار التي أقدمت عليها الأميرة ديانا حيث قامت بإلقاء نفسها من على الدرج بينما كانت حاملا في شهرها الرابع بإبنها الأكبر الأمير ويليام .
حيث كانت تمر بحالة نفسية سيئة وحاولت مشاركة ذلك مع زوجها الأمير تشارلز إلا إنه لم يأخذها على محمل الجد واعتبر أنها تختلق كل شيء .
وقالت الأميرة ديانا في أحد التسجيلات : ” لقد أخبرت تشارلز أنني شعرت باليأس وكنت أبكي بشدة ثم ألقيت بنفسي على الدرج وحين وقعت خرجت الملكة إليزابيث الثانية خائفة وترتجف من الرعب ” .
وأضافت أنها بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرضت لها حاولت قطع معصميها بل وألقت بنفسها على خزانة وكسرت الزجاج .
وأشارت إلى إنها تشعر بإنها غير جيدة بما فيه الكفاية وأنها كانت تعاقب نفسها بطريقة ما على ذلك .
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