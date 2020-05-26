شاهد.. سمية الخشاب وتحدي رقص الاكتاف!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - نشرت الفنانة المصرية سمية الخشاب مقطع فيديو جديد عبر حسابها على تطبيق “تيك توك” شاركت من خلاله في “تحدي الاكتاف”.

وظهرت سمية الخشاب في الفيديو وهي ترقص على انغام اغنية اجنبية مع التركيز على هز الاكتاف.

وقد اشاد عدد كبير من متابعي سمية الخشاب،43 عاما، بجمالها وتغزلوا بها قائلين انها تزداد جمالا كلما ازدادت في العمر فقد كتب احد متابعيها: “بدي اعرف شغله ليش سميه الخشاب من تكبر تصير احلى واحلى ع قولت كاظم الساهر كل ما تكبر تحلى…. هنيال اللي يتزوجك” فيما كتبت اخرى: “ماشاء الله احلويتي اوي بعد الطلاق

”.