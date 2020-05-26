كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يسجل قيام أقارب سيدة مصرية بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد بإقتحام المستشفى في محافظة الشرقية وخطف الجثمان .
حيث يظهر في مقطع الفيديو أقارب المتوفاة وهم يركضون بالجـثمان سريعا من المستشفى من أجل نقله في سيارة إلى مكان مجهول .
إلى أن وصلت قوات الشرطة التي تدخلت لإيقاف الأمر وتمكنت من منعهم وإعادة الجثمان إلى المستشفى .
وصرح مصدر مسئول لوسائل إعلام مصرية أن السيدة المتوفاة تبلغ من العمر 73 عاما وتوفت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد وأن أقاربها تعجلوا في دفنها عقب معرفتهم بوفاتها .
وأشار إلى إنه بعد تجهيز السيدة ووضعها في الكيس من قبل الطب الوقائي تأخرت سيارة الإسعاف التي ستنقلها .. الأمر الذي جعل ذويها يتعجلون وأخذوا الجثمان قبل وضعه في الكيس .
مؤكدا أنه تم التواصل مع أسرة السيدة الذين تفهموا الأمر وتم استرجاع الجثمان قبل الدفن وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية .
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي سيدة مصرية يقتحمون المستشفى ويختطفون جثمانها بعد وفاتها بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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