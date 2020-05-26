شاهد .. مذيعة مصرية تتعرض لموقف محرج على الهواء بعد هجوم قرد عليها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 مايو 2020 03:59 مساءً - تعرضت الإعلامية المصرية ” لبنى عسل ” إلى موقف محرج على الهواء خلال تقديمها إحدى حلقات برنامج ” الحياة اليوم ” المذاع على قناة ” الحياة ” .
والتي استضافت بها الفنان ” إبراهيم السمان ” مقدم برنامج ” كريزي تاكسي ” مصطحبا معه القرد ” بقاليلو ” الذي شاركه البرنامج وظهر معه في بعض الحلقات .
وظهرت لبنى عسل في مقطع الفيديو وهي تُجلس القرد على قدميها وظلت تداعبه بكل هدوء قبل أن يبدأ القرد بالتحرك بشكل مفاجئ ومهاجمتها .
لتصرخ مقدمة البرنامج وبادرت بترك الإستوديو وهي تجري خوفا وقام المخرج بالخروج لفاصل اضطراري .
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