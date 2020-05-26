نانسى عجرم تدعو جمهورها لحضور حفلها الفنى عبر قناتها بيوتيوب

الثلاثاء 26 مايو 2020

تستعد الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، لإحياء حفل فنى اليوم الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، ووجهت الدعوة لجمهورها للاستمتاع بالحفل، قائلة :"ناطرتكن".



وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر، :"اشتقتلكن ومبسوطة رح نجتمع بعد غياب بحفلة اليوم عبر قناتي الرسمية على يوتيوب.. ناطرتكن".

نانسى عجرم

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وفى سياق آخر وجهت الفنانة نانسى عجرم رسالة للمغنية العالمية "بيلى إيليش"، مشيدة بأعمالها، وشددت أن بناتها دائما ما يشغلن أغانى "إيليش" فى المنزل بصوت مرتفع. وقالت نانسى فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "نحن أيضاً نحبك يا بيلي ونحن من كبار المعجبين بفنك وأعمالك، ودائما ما تشغل فتياتى أغانيك بصوت عالٍ في المنزل".

وكانت بيلى إيليش قالت إنها معجبة بالمغنية اللبنانية نانسي عجرم وأغنياتها وكشفت أنها تسمع لها منذ سنوات. ووصفت إيليش عبر برنامجها "me &dad" الذي تجري من خلاله محادثات مع والدها، الأغاني العربية بـ"الشوكولاتة التي تذوب في أذنها"، مشيرة إلى أنها تعشق مثل هذه النوعية من الأغاني التي تلهمها فيما يتعلق بموسيقاها الخاصة، وفقا لموقع سبوتنيك.