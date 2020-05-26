خالد أنور: يسرا كانت بتضربنى بجد فى "خيانة عهد"

الثلاثاء 26 مايو 2020

روى الفنان خالد أنور حكاية مشهد الضرب الذى تعرض له في مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة يسرا، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مع الاعلامى وائل الابراشى ، حيث أكد أن بطلة العمل يسرا اندمجت للغاية في المشهد وكان حدثاً جلل عندما علمت أننى اتعاطى المخدرات في ذلك الوقت، وظلت تدفعنى وتضربنى حقيقياً من أجل مصداقية المشهد، وذلك لم يكن متفق عليه، ولكن التفاعل مع الحدث وأهميته دفعوها لذلك.



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وعن تعاونه مع النجمة يسار، أكد خالد أنور، أنه سعيد للغاية بالتعاون مع الفنانة العظيمة يسرا على حد وصفه، وأنه تعلم منها الكثير، ويتمنى تكرار التعاون معها في الأعمال المقبلة ، لاسيما أنها من الفنانين القلائل التي تعطى مساحات للممثل، فضلا عن تشجيعها الدائم لكل من حولها .

يشار إلى أن مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.