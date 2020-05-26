ماثيو ماكونهي وزوجته كاميلا يتبرعان بـ110 آلاف قناع طبي للتصدي لـ كورونا

الثلاثاء 26 مايو 2020

قرر النجم العالمي ماثيو ماكونهي وزوجته كاميلا التصدي لوباء الكورونا المنتشر الذي يهدد العالم وذلك بتقديم الدعم للمحاربين في الخطوط الأمامية ضد الكورونا "covid-19" ، حيث تبرعا بعدد كبير من الأقنعة الطبية والتي وصل عددهم إلى 110 آلاف قناع والذي يحتاج له الكثير من المستشفيات خلال هذه الفتر الصعبة .



فقد نشر نجم الأوسكار الشهير ماثيو ماكونهي البالغ من العمر (50 عامًا) علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" والتي تضم أكثر من 3.6 مليون شخص صورة له وكاميلا في شاحنتهما أثناء توصيل الأقنعة إلى المستشفيات التي كانت في حاجة إليها.

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وحسب موقع "جاست جيرد" فإن هذه ليست المرة الأولى التي تبرع فيها ماثيو وزوجته كاميلا بكمية هائلة من الأقنعة الطبية أملاً في تخطي هذه المرحلة الصعبة والحد من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن ماثيو ماكونهي قدم عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية الناجحة، ومن أبرزها: "A Time to Kill" و"The Paperboy" و"Gold" و"The Dark Tower"، وغيرها.