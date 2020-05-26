«الليوان» أفضل برنامج في رمضان «2020» في التصويت السنوي للمركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية

الثلاثاء 26 مايو 2020

نال برنامج «الليوان» الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر في موسمه الثاني على قناة روتانا خليجية في رمضان، جائزة أفضل برنامج في رمضان هذا العام، وحصل على نسبة «59 %» في التصويت الرمضاني السنوي الذي أطلقه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية لعام «2020» حول بعض الشخصيات والأحداث والجهات.

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واختار الجمهور «الليوان» كأفضل برنامج رمضاني؛ بسبب استضافته لشخصيات مطلوبة وطرحه لموضوعات مثيرة في المجتمع، وذلك بمشاركة أكثر من «3700» شخص في هذا التصويت، فيما سينظم المركز السعودي حفلًا لاحقًا يتم فيه إعلان النتائج وتسليم الجوائز.

وواصل الإعلامي الشهير عبدالله المديفر مسيرة نجاح برنامجه الحواري «الليوان» الذي قدمه خلال رمضان عبر روتانا خليجية وحقق أرقام متابعة مليونية، في موسميه الأول والثاني، حيث استضاف نخبة من الأسماء اللامعة على الساحة السعودية بالإضافة إلى باقة من الشخصيات المعروفة في جميع القطاعات والتخصصات في المملكة، كل ذلك ضمن أسلوبه الحواري الراقي والمميز.

وحصد البرنامج في العديد من حلقاته طوال الشهر الفضيل أصداء إيجابية واسعة جداً، سواء في المتابعة التلفزيونية أو التفاعل الكبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى من خلال إشادات الكتاب والنقاد، ونجح في استضافة عدد من الضيوف البارزين، ومنهم: صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، ونجم الكرة السعودية ونادي الهلال سامي الجابر والذي أثارت حلقته الكثير من الجدل وردود الأفعال وتصدرت الترند السعودي على تويتر، وإمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني، ورئيس تحرير صحيفة إندبندنت عربية عضوان الأحمري، وأيضًا الشاعر ياسر التويجري الذي تصدرت حلقته الترند السعودي على تويتر، وهو ما تكرر كثيرًا في عدة حلقات مثل الحلقة الاستثنائية التي كشف تفاصيل قضية «خاطفة الدمام» الشهيرة. ويعد عبدالله المديفر محاور من نوع خاص، وصاحب خبرة في تقديم هذه النوعية من البرامج على الشاشة الصغير، والتي يستضيف فيها المسؤولين والمفكرين والشخصيات البارزة في كافة المجالات، ويحاورهم بطريقته المعهودة السلسة والذكية، والتي تعطي كل موضوع حقّه في الإجابة، وأسلوبه الراقي والمتميّز مع ضيوفه. وسبق أن قدم المديفر العديد من البرامج الحوارية وغيرها على شاشة روتانا خليجية، ومنها برنامج «في الصورة» على موسمين، والبرنامج الحواري المتميز «في الصميم» على مدار موسمين خلال شهر رمضان، وحقق نجاح ومتابعة جماهيرية عريضة في الموسمين. يشار إلى أن روتانا خليجية قدمت برامج عامرة ومنوعة، مثل «الليوان 2» و»عن بعد» والبرنامج الوثائقي «الراحل 4»، حيث تعتبر الأقرب إلى ذوق المشاهد السعودي والأكثر تعبيراً عنه.