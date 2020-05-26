هبـة الحسـين: مشـواري لـن يتـوقـف عند «مخرج 7»

الثلاثاء 26 مايو 2020

حظي «مخرج 7» الذي عرض على شاشة (MBC1)، واستمرت حلقاته لمدة عشرين يوماً، بمتابعة لافتة وبنصيب وافر من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن منح مساحة لوجوه جديدة من السعوديين، والمقيمين كذلك، ومن هذه الوجوه الجديدة الفنانة هبة الحسين التي وصفت مشاركتها بأنها من أجمل الفرص التي أتيحت لها، واستفادت منها كثيراً بحكم وجود فنانين كبار لهم خبرتهم في هذا المجال، وتشرفت بالمشاركة معهم، متمنيةً أن تكون قد وفقت في هذا العمل، وفي تقديم شخصية «سامية».

Advertisements

وأشارت إلى أن اختيارها للمشاركة وأداء هذا الدور جاء بعد مشاركتها في عروض مسرحية «الذيب في القليب» التي عرضت خلال موسم الرياض.

مضيفة أن المشاركة الأخيرة تعني لها الكثير؛ لأن الكوكبة الفنية القديرة التي حضرت في «مخرج 7» لها تاريخها وحضورها المميز في العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وقد استفادت منهم كثيراً، مشيدة بتعاونهم وبتقديمهم المساعدة والنصح دائماً.

وأشارت الحسين إلى أن بدايتها في الظهور الإعلامي كانت منذ ثماني سنوات، عندما قدمت برنامجاً صحياً في التلفزيون السعودي، وتصف تجربتها في وسائل التواصل الاجتماعي بالإيجابية، حيث قدمت لها الكثير وعرفتها بالمجتمع، وساعدتها في تطوير نفسها، واستفادت منها أيضاً في إتاحة العديد من خيارات التعليم الذاتي وفي توفير مجموعة من الدورات المميزة، إلا أن تلك الوسائل تحوي ذات القدر من السلبيات، وهي تعتمد بشكل كبير على الخيارات الشخصية وتعكس مستوى الوعي لدى روادها.