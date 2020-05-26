مسلسلات كويتية تسيطر على مهرجان النجوم

الثلاثاء 26 مايو 2020

سيطرت الأعمال الدرامية "آل ديسمبر" و"في ذاكرة الظل" و"محمد علي رود"، والتي عرضت جميعها خلال الشهر الفضيل على شاشة روتانا خليجية في المملكة وفي عدد من القنوات الخليجية، على جوائز الأفضل في رمضان هذا العام في مسابقة نجوم رمضان "2020" في مهرجان نجوم الفن والإعلام 2020 في دورته الخامسة بالكويت.

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ونال الفنان داود حسين جائزة أفضل فنان دور أول عن مسلسله "في ذاكرة الظل"، الذي استطاع أن يجمع ما بين المتابعة الجماهيرية والإشادة النقدية، لا سيما وأنه يقدم داود حسين بشكل مختلف تمامًا عن أدواره الكوميديا المعتادة، حيث يقدمه بدور الشرير الذي يواجه واقعاً مريراً يدفعه ليكون أكثر قسوة في التعامل مع من حوله والانتقام مع تطور الأحداث وتعرضه للظلم والسجن. والعمل من تأليف مريم نصير، وإخراج محمد كاظم، وبطولة كل من: داود حسين، عبير الجندي، أحمد إيراج، يعقوب عبدالله، شيماء علي، محمد صفر، شايع الشايع، عبدالله عبدالرضا، منصور البلوشي، فرح المهدي، روان مهدي، وغرور.

وحصل مسلسل "آل ديسمبر" للفنان طارق العلي على جائزة أفضل مسلسل كوميدي، حيث مثل عودة قوية للعلي للدراما الرمضانية بعد غياب عدة سنوات، من خلال عمل متصل منفصل، من تأليف بندر طلال السعيد وعبدالله العريفان، وإخراج نعمان حسين وثامر العيسلاوي، وبطولة: طارق العلي، جمال الردهان، مرام البلوشي، ميس كمر، محمد الفيلكاوي، محمد الصراف، هبة العبسي، هيام الحسن، يوسف المطر، بجاد محمد، جاسم البلوشي، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم؛ فيّ الشرقاوي ومي البلوشي وغيرهم.

فيما حصد مسلسل "محمد علي رود" نصيب الأسد من الجوائز وهي: أفضل فنانة دور ثان للفنانة بثينة الرئيسي، وأفضل فنان دور ثان للفنان عبدالله بهمن، وأفضل مخرج درامي للمخرج مناف عبدال، مع تكريم خاص للفنان القدير سعد الفرج عن دوره في العمل، وأيضًا تكريم خاص للفنانة الشابة حصة النبهان. والعمل من تأليف محمد أنور، وإخراج مناف عبدال، وبطولة كل من: سعد الفرج ومحمد المنصور وجاسم النبهان وهيفاء عادل وخالد أمين وبثينة الرئيسي وحسين المهدي وعبدالله بهمن وفاطمة الحوسني وحصة النبهان وسعودة ومنى حسين ومشاري المجيبل.