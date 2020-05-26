شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: المناخ الجيد يخلق العبقرية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 أعرب الفنان محمد صبحي عن سعادته بتواجده ضيفا على الدكتور حسن راتب، في برنامج «شخصيات في حياتي».

وقال صبحي إن اختيار الدكتور حسن راتب لـ«سيناء» من أجل انشاء جامعة للعلم والتنوير خطوة جريئة لم يكن يتخيلها. وأضاف خلال لقاءه ببرنامج "شخصيات في حياتى" على شاشة المحور: "جامعة سيناء هذا الصرح في العريش له أسمى المعاني لبناء إنسان نحتاج إليه في معركة البناء والتنمية، وأن المناخ الجيد يخلق العبقرية، وأن المعلم والفنان يستطيعان أن ينهضا بأمة وأن يدمرا أمة".

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