شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل: محمد رمضان ضربني بجد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 تحدثت الفنانة رحاب الجمل عن كواليس تصوير مشهد اعتداء محمد رمضان عليها بالضرب بعدما قامت بضرب زوجته ونجله ضمن أحداث مسلسل البرنس .

وقالت في تصريحات صحفيه بالفعل المشهد كان صعب للغاية والضرب كان حقيقي ، فالمخرج محمد سامي كانت لديه رغبة في خروج المشهد بهذا الشكل ورفض أي تمثيل وطلب أن يقدم بشكل حقيقي". وأضافت :" للأسف تم تنفيذه بعد أيام من خضوعي لعملية جراحية ولم يكن سهل علي تقديمه ". شارك في بطولة مسلسل البرنس نخبة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونور اللبنانية ونجلاء بدر ودنيا عبد العزيز

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