«جمالها» يتصدر ترند اليوتيوب.. وحمادة هلال: الحمدلله

الثلاثاء 26 مايو 2020

نشر الفنان حمادة هلال، تغريدة على حسابه الرسمي على موقع المدونات الاجتماعية "تويتر" ، يكتب فيها "الحمدالله" على نجاح الكليب الأخير الذي يجمعه مع منه عرفه والذي تصدر المركز الأول لترند اليوتيوب.



وكان النجم حمادة هلال طرح أغنية "يا جمالها" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، تزامنا مع الاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث ظهرت معه في الأغنية الفنانة الشابة منة عرفة.

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"جمالها".. هو فيديو كليب جديد للفنان حمادة هلال برفقة منة عرفة ويظهر خلالها وهو يتغزل بها وهي ترقص، ويطلب منها مقابلة والدتها للتقدم لها، وفي نهاية الأغنية يظهر علي غزلان صديق منة عرفة المقرب.

يذكر أن حمادة هلال، تعاون مع منة عرفة في فيلم "الحب كده"، والذي عرض في 2007، وهو فيلم كوميدي بطولة حمادة هلال، درة، ضياء الميرغني، منة عرفة، والطفل نهاد نور، وغنا سويا في الفيلم أغنية "الفار السندق".