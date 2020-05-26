الإعلان عن موعد عرض الجزء الأخير من المسلسل الجماهيري DARK

الثلاثاء 26 مايو 2020

النهاية هي البداية، والبداية هي النهاية: وأخيراً تأتي الخاتمة المذهلة لأول مسلسل أصلي من نتفليكس (صنع في ألمانيا) والذي لم يكتفي بـ إبهار المشاهدين في ألمانيا فحسب ولكنه أيضاً أثار اهتماماً وجدلاً واسعاً بين المشاهدين والنقاد في جميع أنحاء العالم، وتأتي الخاتمة مع الموسم الثالث والأخير.

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يصل Dark إلى خاتمته المذهلة التي تتخطى حواجز الزمان والمكان. عند وصوله إلى العالم الجديد، يحاول جوناس أن يفهم دور الأداء الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرين الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم الآن بتغيير الزمان فحسب ولكن المكان أيضاً. عالمان. الضوء والظلام. وفي قلب كل هذا تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.

وقد صرحت يانتجه فريزه (المؤلفة) وباران بو أودار (المخرج) عن نهاية المسلسل: “منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark ثلاثية تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن. لقد شعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمين الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم. سوف نجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين في هذا الموسم، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت. سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات والتي ارتبطنا بها كثيراً. ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية.”

مرة أخرى يتولى كل من يانتجه فريزه وباران بو أودار- مبدعي المسلسل- دور المنتج التنفيذي، إلى جانب لارس جمهلينج، ماكس فايدمان، وكيرين بيرج. أما مدير التصوير فهو نيكولاس سومرير، ومصمم الديكورات أودو كرامر. كما يعود كلاً من سيمون بار مدير اختيار الممثلين وبن فروست مؤلف الموسيقى التصويرية.