تطورات جديدة في الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الثلاثاء 26 مايو 2020

يبدو أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الساعات الماضية حيث انخفضت حرارة جسمها المرتفعة وبدأت تتعافى بشكل تدريجي.

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وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قالت عن رأيها في العمل في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد، قبل ساعات من إعلان إصابتها بالفيروس قائله، والله العظيم مجبورين.

وأضافت الجداوي، خلال مداخلة عبر برنامج "زووم"، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "القاهرة الآن الذي يذاع على قناة "الحدث"، قائله: "نحن نعمل في ظروف صعبة، ولكن المنتج أحضر أطباء مقيمين معانا داخل لوكشن مسلسل لعبة النسيان، وموفر لينا جميع وسائل التعقيم، ويقوموا بقياس الحرارة لنا بين كل مشهد.

وأضافت الجداوي، نحن مجبرين على العمل، لأن في منتج، وفي فلوس تم دفعها، ونحن لا نرضى والله بالخسارة لأي شخص، والله العظيم نفسنا نقعد في البيت بس كان لازم ننزل، وأرجو المسلسل يعجبكوا وتقولوا الحمدلله إنهم نزلوا وصوروا.