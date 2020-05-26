شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يتألق في حفل ثاني أيام العيد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 26 مايو 2020 تألق الفنان مدحت صالح، في حفله الغنائي الذي عرض عبر شاشة "سي بي سي"، ضمن الحفلات التي تقدمها شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" وذلك للقضاء على الملل في فترة حظر التجول.

Advertisements وقدم مدحت، باقة كبيرة من أجمل أغانيه أبرزهم، قلب واحد، المليونيرات، برمي السلام، النور مكانه في القلوب. ويذكر أن آخر أعمال مدحت صالح مسلسل "أبو العروسة".

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