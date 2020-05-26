الخليج 365الثلاثاء 2020/5/26 04:52 م بتوقيت أبوظبي
أحيا المطرب الإماراتى حسين الجسمى حفلا غنائيا، برفقة فرقته الموسيقية، عبر قناة المجمع الثقافي الإماراتي على موقع يوتيوب، ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب احتفالا بعيد الفطر، واقتصر الحفل على إذاعته "بث مباشر" للحفاظ على التباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتحت شعار "خليك في بيتك ووناستك علينا"، قدم الجسمي مجموعة كبيرة من أهم أغنياته التي استمتع بها الجمهور وسط تفاعلهم عن بُعد من أماكنهم وبيوتهم معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بالحفل والأغنيات من خلال تواصلهم أثناء الحفل عبر صفحات موقع "YouTube Live".
وأبدى الجسمي حماسه وسعادته بمشاركة الجمهور هذه الفرحة بقدوم عيد الفطر المبارك المختلف في هذه الظروف عن سابقاته، مؤكداً أنه سعى جاهداً لتكون الفرحة مشتركة بين الصغار والكبار من أفراد المجتمع الإماراتي والعالم العربي والمشاهدين في جميع أنحاء العالم.
وقال: "اليوم سعادتي كبيرة وأنا في أبوظبي ومع الجمهور في كل بيت يشاهدنا لأننا أسرة واحدة كبيرة نصنع الأمل والتفاؤل والفرحة.. فرحة العيد اليوم فرحة مشتركة رغم التباعد إلا أننا مع بعض.. شكرا لوجودكم ومتابعتكم في هذا البث الحي".
وأوضح الجسمي أن الثقافة والفن والموسيقى لها دور بارز في عملية المساهمة في التصدي للوباء ودعم الجهود الحكومية والإنسانية، من خلال نشر مشاعر وأحاسيس الأمل والأمان، والتخفيف عن المجتمع في مثل هذه الظروف، معتبرها رسالة إنسانية لها الأثر الواضح والبارز في المجتمع، مؤكداً: "نحن قادرون على تخطي الصعاب لأننا بالفعل تخطينا الأصعب، ونسير بالطريق الصحيح لتخطي كل ما هو عائق في هذه الأزمة".
كانت هذه تفاصيل خبر حسين الجسمي في حفل "أونلاين": قادرون على تخطي الصعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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