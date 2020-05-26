بلال مارتيني: تعرفت على نفسي من جديد في الحجر المنزلي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

خصّ الفنان السوري بلال مارتيني موقع "فوشيا" بفيديو من داخل منزله في دمشق، وتحدث عن شخصياته التي شارك بها في الموسم الدرامي برمضان المنصرم، مبينا أن شخصية "زعتر" التي قام بتجسيدها في مسلسل "الحرملك" بجزئه الثاني هي بسيطة وهادئة.

وأشار مارتيني إلى أنه نتيجة الصراعات والتحولات التي يتعرض لها في الجزأين الأول والثاني من العمل ستجعله يظهر بشكل مختلف بالجزء الثالث، مؤكدا أن وقوفه إلى جانب العديد من النجوم الكبار في العمل تعد فرصة حقيقية بالنسبة له للتعلم منهم أكثر ولمعرفة كيفية توظيف أدواتهم بالشكل الصحيح.

وعن مشاركته في مسلسل "ببساطة" بجزئه الثاني للمخرج تامر إسحاق؛ بين مارتيني أنها تجربة ممتعة ومهمة جدا، كونه تمكن من خلالها من التعامل مع نجوم لديهم باع طويل في الكوميديا على حسب قوله، بالإضافة لاختبار نفسه وأدواته لكون كل لوحة وشخصية تختلف عن الأخرى، لافتًا إلى أن الأصداء إيجابية بين المتابعين.

أما عن مشاركته في مسلسل "بنت وولد" الذي تدور أحداثه حول زوجة سورية وزوج لبناني وما يحدث حولهما من أزمات ومشكلات وقدرتهما على مواجهتها، أعرب مارتيني عن سعادته بهذه المشاركة؛ لأنه يخوض للمرة الأولى تجربة عمل كوميدي متصل بشخصية واحدة، حيث لعب من خلالها شخصية مهندس يذهب للإمارات ويلجأ للعمل بغير اختصاصه، مشيرا إلى أن العمل مشترك بين مجموعة دول منهم سورية ومصر وتونس ولبنان، متمنيا أن ينال إعجاب الجمهور.

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وحول الردود التي حصل عليها من قبل المتابعين على الشخصيات التي قام بتقديمها هذا العام، بين مارتيني أن الردود تنوعت ما بين الإيجابي والسلبي، موضحا أنه في بداية الطريق ويقوم على صقل موهبته بأكبر قدر ممكن من أجل تقديمها بالشكل الصحيح أمام المشاهد، منوها إلى أنه يقوم بمتابعة النقد الذي يوجه إليه ليقوم بتفادي الأخطاء خلال مراحله القادمة.

وأشاد مارتيني بمسلسل "الاختيار" و"مقابلة مع السيد آدم" و"البرنس" و أولاد آدم" موجها لصناعها التهنئة على النجاحات التي حققوها بين المشاهدين.

وأكد الفنان السوري أن سبب عدم مشاركته في مسلسل "صقار" الذي تم تأجيله نتيجة الإجراءات الوقائية، هو انشغاله بتصوير مسلسل "الحرملك" في دولة الإمارات، وصعوبة التنقل بين الدول نتيجة فايروس كورونا.

وعن كيفية قضاء وقته في ظل الحجر المنزلي، أكد مارتيني أنه حاول أن يستغل الحجر بالشكل الإيجابي، وذلك من خلال قيامه ببعض المهام التي انشغل عنها نتيجة الانهماك في العمل ومنها المطالعة ومتابعة الأفلام السينمائية، بالإضافة للجلوس مع نفسه والتفكير في بعض مشاريعه ومخططاته المقبلة، موجها في الختام معايدة بمناسبة عيد الفطر لجميع متابعي موقع فوشيا، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية، وأن يعم السلامة جميع أنحاء الوطن العربي.