بيرين سات ترفض عرضا ماليا مغريا لم تحصله أي نجمة تركية بسبب خوفها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش الفنانة التركية بيرين سات داخل الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا، مشددة على أنها لن تغادر منزلها في الوقت الحالي، وهذا ما اتضح عندما رفضت عرضًا مغريًا للمشاركة في أحد المسلسلات مقابل أجر يصل إلى 27 ألف دولار في الحلقة الواحدة.

وذكرت تقارير محلية أن هذا الأجر الذي عُرض على سات لم تحصله أي فنانة تركية من قبل، في حين أن الفنان بوراك أوزجيفيت فاق أجره الـ 30 ألف دولار عن الحلقة الواحدة من النجوم الرجال.

وجاء عدم تردد بيرين سات لرفض العرض بعد إصرار شركة إنتاج العمل على تصوير أول مشاهده هذا الأسبوع.

وكانت الفنانة قد أكدت قبل أيام قليلة أن الحجر الصحي المنزلي الذي تعيشه جعلها تشعر بندم شديد على مشاكلها مع زوجها المغني كنان دوغلو، مشددة على أن بقاءها معه داخل الحجر جعلها تعيد حساباتها.

وأضافت بأنها قد مرت سابقا بالكثير من المشاكل، التي لم تُخفها عن أحد من جمهورها، كما أنها لم تُنكرها سابقًا بل كانت تتجاهل أسئلة الصحفيين وأصدقائها بشأن حياتها الخاصة.

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وأوضحت بأن الحجر المنزلي مع زوجها كنان قد علّمها التمسك به أكثر من أي وقت سابق، وجعلها تندم على العديد من القرارات التي كانت قد اتخذتها بسبب تسرّعها حول علاقتها بزوجها.

وفي سياق آخر كانت الفنانة قد اعترفت بأنها ليست صديقة زميلتها الفنانة هازال كايا، 30 عامًا، نافية في الوقت نفسه الإشاعات التي تم تداولها حول وجود خلاف بينهما.

وأضافت سات في تصريحات صحافية أنها تحترم كايا؛ لأنها زمليتها، كما أشادت بتمثيلها، لافتة في الوقت ذاته إلى أنها لا تعرف الكثير عن أخبارها، وهذا بسبب عدم لقائهما كثيرًا بعد انتهاء تصوير مسلسل "العشق الممنوع" الذي جمعهما.

وأوضحت الفنانة التركية أنها وزملاءها ليسوا مجبرين على إقامة علاقة صداقة بعد انتهاء كل عمل درامي يشاركون فيه، لكن الاحترام واجب فيما بينهم.

وأكدت بيريت سات أن علاقة صداقة قوية تجمع هازال كايا والفنان كيفانش تاتليتوغ، وعلقت:"كلنا نعرف هذا، وأنا لست صديقتهما المقربة، هذا كلّ شيء".