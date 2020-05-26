محمد عبده يحي حفلًا غنائيا بدون جمهور لايف في السعودية

يحيى المطرب السعودى محمد عبده حفلا غنائيا بدون جمهور لايف، فى ثانى أيام عيد الفطر، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار ترك آل الشيخ ضمن خطة المطربين فى إحياء الحفلات أون لاين لمنع التجمعات وتنفيذا للتباعد الاجتماعى فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد.

وكانت آخر حفلات الفنان السعودى محمد عبده، فى افتتاح فعاليات مهرجان "هلا فبراير" التى أقيمت فى دولة الكويت، وقدم باقة متنوعة من أغنياته الخليجية الشهيرة والمحببة لدى جمهوره.

وعلى الجانب الآخر وخلال الشهور الماضية انتشرت أكثر من شائعة بوفاة النجم السعودى محمد عبده، لتلقى انتشارًا كبيرًا فى مواقع التواصل الاجتماعى بالنظرلشهرة "أبو نورة"، كما يحلو لعشاقه فى السعودية مناداته.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.