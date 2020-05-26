رجاء الجداوي توجه رسالة لجمهورها من مستشفى العزل

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"الخليج 365" من بيروت: طمئنت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها عن تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد آخر أيام رمضان، ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وقالت الممثلة المصرية في مداخلة هاتفية ل راديو مصر: "أرجوكم خافوا على نفسكم عشان ماتوصلوش للي أنا فيه ده".

وأوضحت الفنانة الكبيرة في مداخلتها أن مصر لن تستطع إكمال هذا الوضع اقتصاديًّا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، ووجهت الشكر لكل من سأل عنها، ودعا لها واصفة الإصابة بفيروس كورونا بالأمر الخطير.

وأكدت الجداوي أنها أُصيبت بالفيروس في آخر يوم تصوير بمسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرض في رمضان بطولة دينا الشربيني، قائلة: "اضطريت للتصوير في ظل أزمة كورونا بسبب التزامي بالعقد الذي أبرمته مع الشركة المنتجة للمسلسل".

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وكانت أبنتها أميرة مختار قد أعلنت إصابة والدتها بفيروس كورونا في وقت سابق.

وتأتي هذه التصريحات لتطمين الجمهور بعد أن كانت قد انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عن عمر يناهز الـ83 عاماً بعد إصابتها بفيروس كورونا.

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