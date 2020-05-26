قهوة الماضي جديد اليسا في عيد الفطر

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"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية إليسا أغنية منفردة جديدة بعنوان "قهوة الماضي" هدية عيد الفطر لجمهورها. وهي ثاني أغنية منفردة تطرحها من البومها الجديد بعد أغنية “هنغني كمان وكمان” التي صدرت الشهر الماضي. أغنية "قهوة الماضي" من كلمات سهام شعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خوري. وكانت ​إليسا قد احتفلت مؤخراً بتسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزاً للطرح وذلك بعدما كان فيروس كورونا قد لعب دوراً في تأخير التسجيل قليلاً بسبب إجراءات العزل الصحي التي فرضت منذ شهرين تقريباً.

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