كاظم الساهر يفاجئ جمهوره بالعيد.. ويغني لشاعر سوداني

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من بيروت: قدم الفنان العراقي كاظم الساهر حفلاً استثنائياً أول أيام العيد عبر قناة "يوتيوب" مجمع أبو ظبي الثقافي تابعه ما يزيد عن 5 آلاف شخص من جميع أنحاء العالم.

بداية نوجه الساهر لجمهوره بالحديث عن تجربته في العزل الصحي والدروس التي خرج بها من هذه التجربة قائلاً: "تعلمت الكثير من هذه الأزمة فقد دخلت في العمل والموسيقى وفي القراءة والكتابة الأهم تقربت من الله أكثر، كلنا تفاؤل أن تعود الحياة من جديد فالضربة التي لا تميتنا تقوينا".

وعبر كاظم الساهر عن شوقه قائلاً: "اشتقت لوجودي مع أهلي وأحبابي الشوق جميل والعاطفة جميلة ولكن يجب ألا تؤذينا".

وفاجأ صاحب أغنية "زيديني عشقاً"، جمهوره بأغنية جديدة في العيد، وهي من كلمات الشاعر السوداني الشاب ياسر البيلي.

Advertisements

وقام القيصر بالاتصال بالشاعر البيلي وقال له"نحاول أن نقدم مقطعا من أغنية تاريخ ميلادي"، فرد البيلي: هذا شرف كبير لي ولا تسعني السعادة في التعامل مع قيصر عبقري مثلك.



وعبر الشاعر السوداني عن سعادته بأول تعاون له مع كاظم الساهر، وكتب عن ذلك في صفحته الشخصية بالفيسبوك: "أصبح العيد عيدين.. أول تعاون فني غنائي يجمع بيني وبين قيصر الغناء العربي، ستسمعونها كاملة عما قريب بإذن الله".

كما أطرب كاظم الساهر متابعيه بمجموعة من الأغاني القديمة والحديثة وهو جالس على كرسي ويعزف على العود منها "لا تتنهد، وين آخذك، لا تحرموني منها، أغازلك، سلامي، ها حبيبي، شؤون صغيرة، سلامتك من الآه"، وارتجل قصيدة "نسيت بغداد".