اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام



"الخليج 365" من بيروت: طرحت الفنانة اللبنانية هبة طوجي عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب أغنية "طلعت يا محلا نورها" بتوزيع جديد يحمل توقيع الموسيقار أسامة الرحباني، وصورتها على شكل فيديو كليب أمام أهرامات الجيزة لتتناسب الصورة مع الأغنية التي أهدتها لمحبيها بمناسبة عيد الفطر المبارك مع المخرج نادر موصللي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هبة طوجي تؤدي "طلعت يا محلا نورها" بتوزيع جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.