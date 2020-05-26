هيفاء وهبي تهدد بمقاضاة محمد وزيري بتهمة التشهير

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"الخليج 365" من بيروت: ردت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي على محاولة مدير أعمالها السابق محمد وزيري تأكيد زواجه منها برفعه قضية أمام محكمة الأسرة في مصر، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر قالت فيها ”ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير“.

وتابعت الفنانة اللبنانية: ”سوف ننتظر نتيجة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك .. شكرًا!“.

وكان وزيري، لجأ للقضاء وتحديدًا محكمة شؤون الأسرة، لإثبات زواجه سرًا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،ورفع دعوى يوم 16 مايو/أيار الجاري في نيابة قصر النيل لشؤون الأسرة، حملت رقم 89 لسنة 2020. وتم تحديد جلسة للنظر فيها في الثاني من يونيو المقبل.

يُذكر أن الأزمة بين هيفاء وهبي، ومدير أعمالها السابق، محمد وزيري، شهدت فصلًا جديدًا، بدأ في 5 مايو/أيار الجاري، بعد أن توقف العمل بينهما، حيث تقدمت هيفاء وهبي من خلال وكيلها القانوني بمصر، المستشار ياسر قنطوش، ببلاغ تتهم وزيري فيه بالاستيلاء على 63 مليون جنيه (نحو 4 ملايين دولار) دون وجه حق من ممتلكاتها، وإيداعه هذا المبلغ في الحساب الخاص به، دون علمها.