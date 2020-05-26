هند صبري وفينا بوعدنا في جمعية مفيد والشفافية خيارنا الوحيد

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"الخليج 365" من بيروت: اكدت النجمة هند صبري ان جمعية مفيد التي أسستها مؤخراً في تونس تمكنت من جمع تبرعات لصالح مستشفى قبلي ساعدت بتوفير أجهزة ومعدات ليقوم المستشفى بدوره على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا الذي تفشى في هذه المدينة. ومن اهم المعدات التي تم توفيرها جهاز التعقيم الخاص بالمستشفيات.

هند التي ظهرت في فيديو أعلنت فيه وبوضوح انهم جمعوا اكثر من ٧٠ الف دينار تونسي تم توجيهها بالكامل للمستشفى وانها تعلن في هذا الفيديو أين ذهب المبلغ بكل شفافية لان الشفافية هو رهان الجمعية وقرارها منذ التأسيس.

وكانت صبري قد ساهمت منذ شهرين تقريباً ومعها مجموعة من الشخصيات العامة بالمجتمع المدني التونسي وعدد من الشخصيات التونسية البارزة داخل تونس وخارجها في تكوين جمعية "مفيد" وهي جمعية أهلية الغرض منها تنمية المجتمع سواء ثقافياً أو مجتمعياً أو صحياً، وتقوم أيضا بدور تنموي وتوعوي في إطار أفكار المواطنة التي تحكم المجتمع التونسي.

وكان أول أنشطة هذه الجمعية هو جمع 70 ألف دينار تونسي بالتعاون مع مؤسسات أخرى وتم توجيهها لمدينة قبلي التونسية التي بها أكبر عدد من إصابات كورونا في تونس. لتواصل الفنانة التونسية المقيمة في القاهرة سلسلة مبادراتها الثقافية والاجتماعية التي أطلقتها في مصر وتونس.