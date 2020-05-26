شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تنصح الفتيات بوصفتها السحرية للبشرة.. تعرفى عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها من الفتيات بوصفتها الخاصة بنضارة البشرة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت فى مقطع فيديو خلال عمل وصفة وشرحت مكوناتها، معلقة علي الفيديو قائلة: "وعلشان لسه الكورانتينا بتورينا ومقعدانا في البيت كمان في العيد.. بكمل معاكم وصفات إزاي نهتم بنفسنا كستات وإحنا في البيت وعملت النهاردة طريقة للحفاظ علي البشرة شوفوا الفيديو وقولولي أنتوا كمان إزاي بتحافظوا علي بشرتكم وانتوا قاعدين في البيت؟".



رانيا يوسف

وكانت شاركت النجمة رانيا يوسف جمهورها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، فيديو وهى تمارس رياضة الصباح، فى حديقة منزلها، حيث نشرت فيديو وهى تقوم بممارسة الـ"هولا هوب"، وهو نوع من الرياضة يعتمد على تدوير حلقة حول الجسم.

ونشرت رانيا يوسف الفيديو وعلقت عليه، "صباح الخير والنشاط.. تعالوا نرجع لأيام الطفولة من أحلي الحاجات اللي كانت موجودة فيها هي هولا هوب.. رياضة سهلة وبسيطة بتساعدنا علي الحفاظ علي رشاقتنا.. مين لسه بيلعبها.. يالا نص ساعة هولا هوب"

Advertisements

وكانت النجمة رانيا يوسف، وجهت التحية لأطباء مصر والفرق الطبية جميعا من ممرضين وممرضات وعاملين بالمجال الصحي لدورهم الكبير فى الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، ونشرت فيديو عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تقول فيه :" تحية لكل أبطال الجيش الابيض اللي بيحمونا ..كنا زمان عارفين ان عندنا جيش واحد بس النهاردة اكتشفنا أن عندنا جيشين.. الجيش الأبيض بيحارب عشاني وعشانك تحية من كل قلبي وفى كل مكان وتكريم لكل شهيد".

يذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف فى الدراما التليفزيونية مسلسل "مملكة ابليس"، وشارك فى بطولته كل من غادة عادل وسلوى خطاب وايمان العاصى، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب مثل خالد أنور وميدو عادل وغيرهم، من تأليف محمد أمين راضى، وإخراج أحمد خالد موسى.