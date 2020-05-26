شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل تطور جنا عمرو من الطفولة إلى الشباب × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحدثت الطفلة جنا عمرو ضجة كبير، بعد غيابها لفترة كبيرة، وظهورها خلال عيد الفطر المبارك تعايد على متابعيها، ونشرت صورة جديدة لها بعد تغير ملامحها بعض الشىء، خاصة أن الجمهور اعتاد على رؤيتها فى صورة الطفلة الصغيرة بالأعمال الفنية التى شاركت فيها، وجاءت أغلب تعليقات المتابعين على صورتها "كبرتى وبقيتى شابة ومبقتيش طفلة".

جنا عمرو من مواليد 10 يونيو 2005، تم اكتشافها عن طريق المخرج أكرم فريد عندما شاهدها في برنامج الأطفال الشهير ستار صغار الذي كان يعرض على قناة أبوظبى، وقدمها أكرم فريد في فيلم سامي أكسيد الكربون وقدمت دور البطولة إلى جانب الفنانة الكوميدي هاني رمزي.

وشاركت في أفلام "سامي أكسيد الكربون في 2011 ومستر أند مسز عويس 2012 وحصل خير2012 وكلبي دليلي في 2013 وتوم وجيمي في 2013 وخطة جيمي في "2014، كما قدمت مسلسلات "الشوارع الخلفية في 2011 وجنى في بلاد العجايب في 2012 وحاميها حراميها في 2013 ولهفة في 2015"، ويرصد اليوم "السابع" مراحل تطور شكلها من الطفولة حتى المراهقة الآن فى مجموعة صور.

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جنا عمرو

جنا عمرو