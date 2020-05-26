جومانا مراد فى صورة مع يسرا من "خيانة عهد": "عهد وشيرين وحشونى أوى"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة جومانا مراد عن اشتياقها لشخصية شيرين التى قدمتها فى مسلسل "خيانة عهد" فى السباق الرمضانى وشاركت متابعيها بصورتين لها مع النجمة يسرا، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "عهد وشيرين وحشونى أوى يا ترى هما و حشوكم انتوا كمان كل سنة وأنتم طيبين وبخير وصحة وسعادة".

Advertisements

مسلسل "خيانة عهد" عرضى فى رمضان الماضى على قناتى الحياة وCBC، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، جومانا مراد، خالد سرحان، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، سلوى عثمان، مصطفى درويش، رمزى العدل، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "خيانة عهد" شنق خالد سرحان بتهمة قتل زوجته عبير صبري وسجن حلا شيحة بعد إثبات مشاركتها فى قتل ابن يسرا، وحبس جومانا مراد لمشاركتها فى نفس الجريمة، إضافة إلى غيرها من التهم التى ضمها ماضيها الأسود

كما شهدت الحلقة استعادة يسرا لحياتها بعدما أخذت حق ابنها وانتقمت له ولنفسها من كل من تعرض لها بالأذى في حياتها، واستطاعت أن توفق بين ابنة أخيها هنادي مهنا وبين الطبيب الذي كان يعالج ابنها حيث قامت بخطبته لها، فيما ساعدت ندى حبيبة تيام قمر في التقرب من بعضهما ومصارحة بعضهما بحبهما وعادت حياة عهد سعيدة كما كانت