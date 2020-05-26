شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى: كفاية تنمر على الفنانين.. رجاء الجداوى تنتظر منكم الدعاء مش القسوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دافعت الفنانة هالة صدقى عن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، بعد هجوم البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، وادعائهم وجود "تفضيل" للفنانين عن الأطباء، قائلا: "يعني المفروض نسيبها تموت، وما تتعالجش لأنها فنانة، مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن الكورونا خطرها أكبر للناس الكبار، وأيه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج، كنتوا هتتبسطوا، ولو في أي محسوبية ماكنتش اتحدفت في الإسماعيلية كانت راحت أي مستشفى في القاهرة جنب بيتها، الست دي جالها كورونا وهي بتشتغل مش زي ما حضراتكم تبرتعوا وقولتوا إنها بتشتري هدوم العيد لحفيدتها، وفضلت تشتغل لآخر لحظه بكل التزام، مش لأنها كسرت القوانين ونزلت تتفسح أو تتمشى"

هاله صدقى على فيس بوك

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وتابعت هالة: "السادة الأفاضل الدكاترة طبعًا طبعًا كتر خيرهم، مؤكد ليهم أولوية في العلاج بس مش سرير رجاء الجداوي اللي عطل إنقاذ أي مواطن، هي مواطنة مصرية وليها كل الحقوق للعلاج من غير تنمر ومن غير تريقة مش لازم الفنان يكون في ديل القائمة علشان ترتاحوا، وبما إننا في حالة طوارئ فواجب على مستشفيات القطاع الخاص اللي كسبت مننا الملايين تتبرع ولو بدور واحد للحالات المهمة أو مستشفي واحدة للأطباء اللي بيضحوا بحياتهم لعلاجهم لأن فعلاً دول اللي ليهم الأولوية، إحنا لسه خارجين من رمضان يعني لازم يكون عندنا علي الأقل القليل من الرحمة والاحترام لكبار السن، ويكفي إحساس رجاء الجداوي وعربية الإسعاف تنقلها في الفجر وهي مريضة وهي بمفردها من غير أي حد تعرفه لمدة 3 ساعات حتي تصل للإسماعيلية في انتظار المجهول بمفردها، وأكيد تنتظر الدعاء لها وليس التنمر، ربنا يرجعها ويرجع كل مرضانا بالسلامة وينقذ كل أطباء مصر، ملائكة الرحمة اللي أقسموا علي عهدهم يوم التخرج والالتزام به فلهم جميعًا كل التقدير والاحترام"

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، مؤخرا، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

وفي وقت سابق، قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للجر الصحى بالإسماعيلية، لـ ”الخليج 365”، إن الفنانة رجاء الجداوى وصلت إلى المستشفى، وتم قياس درجة حرارتها، ووصلت إلى 37 درجة، أى انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى.