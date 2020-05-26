شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال: شكرًا لكل حد شارك فى أغنية "إحنا مش بتوع حداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد جمال الشكر إلى أسرة أغنية "احنا مش بتوع حداد"، والتى طرحها قبل أيام قليلة، عن شهدائنا وأبطالنا حيث أعاد جمال نشر الأغنية وكواليسها، وعلق عليها، "شكرًا لكل حد شارك في العمل العظيم ده.. شوفوا التحضيرات كانت إزاي والروح الحلوة اللي بين كل الموجودين عشان تطلع الأغنية بالشكل ده"

كان أحمد جمال دعا جمهوره إلى تصوير فيديوهات لأغانى وطنية وإرسالها له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، "إنستجرام"، حيث نشر جمال فيديو لإحدى أغنياته، وتقدمها فتاة بلغة الإشارة، وعلق على الفيديو قائلا: "بلغة الإشارة ابعتولي فيديوهاتكم عشان نشارك شباب الصم زي ما اتعودنا في أغانينا الوطنية".



احنا مش بتوع حداد

Advertisements



جانب من تصوير الأغنية

وقال أحمد جمال إنه شاهد أحداث مسلسل "الاختيار" وكانت الأحداث شديدة الصعوبة ولن يتوقعها أحد، مضيفًا أنه لم يتوقع أن الحياة شديدة الصعوبة بهذا الشكل في سيناء والعريش.

وأكد جمال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أغنية "إحنا مش بتوع حداد" هي رسالة للشهيد أحمد المنسي ولكل شهداء القوات المسلحة والشرطة.