شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار: لو مكنتش مطرب أفضل أبقى طبيب وعاوز أمثل أمام هؤلاء النجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم وائل جسار، أنه يجسد شخصية محاضر جامعي في أغنيته الجديدة "ما تغيبش ثواني" وهي مهنة يعتقد أنه قد يجيدها لقدرته على فرض النظام داخل قاعة المحاضرات، مؤكدًا أنه لو لم يكن مطربًا كان يفضل أن يصبح طبيبًا، موضحا خلال لقائه فى أحد برامج النشرة الفنية إنه يود التمثيل أمام نور وياسمين عبد العزيز لو كان العمل في مصر ومع نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور لو كانت مشاركته في عمل لبناني.

وتابع وائل جسار أنه يلاحظ دائمًا قدرته على تقديم المشاهد التمثيلية في فيديوهات أغانيه، وأن البعض اقترح عليه خوض تجربة التمثيل، مشيرًا إلى تلقيه عروض سابقة من منتجين لكنه يفضل التأني قبل اتخاذ تلك الخطوة.

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وهنأ النجم اللبنانى وائل جسار جمهوره من خلال الخليج 365، حيث قال: "لكل متابعى الخليج 365 أكيد بقولكم كل سنة وأنتوا طيبين فطور سعيد، وإن شاء الله كل أيامكم سعادة وهنا ويارب يبعد عننا غمة كورونا اللى عايشين فيها بقالنا شهرين تلاتة وأهم حاجة خليكوا فى البيت عشان تكونوا آمنين".

وطرح النجم اللبنانى وائل جسار أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل سم "ماتغيبش ثوانى" من كلمات خالد تاج الدين، الحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي ومن اخراج فاد حداد، وتم تصويره في لبنان وسط اجراءات وقائية عالية فرضها فيروس كورونا.

وينقل وائل في هذا الفيديو كليب قصة حقيقية، عن امرأة تعيش حالة حب جميلة مع زوجها، تكتشف انها مصابة بمرض عضال وتقرر ان تخبئ الأمر عنه، فتبدء رحلة العلاج وحدها، ليشعر زوجها بإبتعادها عنه مما يثير الشك لديه، ليكتشف مرضها بالصدفة ويقدم لها كل الدعم المعنوي اللازم فتتخطى ألمها وتتماثل للشفاء.