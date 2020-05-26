شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع لمؤلفي عمر ودياب: "قدرتوا تعملوا حاجة حلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجمان على ربيع ومصطفى خاطر واحدًا من أفضل المسلسلات الكوميدية هذا العام، وهو "عمر ودياب"، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعى بالكوميديا التى قدمت فى المسلسل، حيث نشر على ربيع عبر حسابه على إنستجرام صورة للمؤلفين ومصطفى خاطر معلقًا، "عايز اشكر مؤلفين مسلسل عمر ودياب علي مجهودكم الكبير وتعبكم معانا في مسلسل رغم ضيق الوقت ولكن قدرتوا تعملوا حاجة حلوة ودايما إن شاء الله وبإذن الله تكونوا من أقوى المؤلفين والممثلين في الأيام إللي جاية حبايب قلبى"

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من مسلسل عمر ودياب

وكان خاطر تحدث عن اسم المسلسل قائلا: إنه كان مقصود أن يصنع جدلا ويتساءل الجمهور ماعلاقة على ربيع ومصطفى خاطر بالهضبة عمرو دياب، وأكد خاطر أن الهدف من التسمية حققت هدفها المرجو منه، وأن الهضبة لم يعترض أو يتقدم بشكوى لاختيار الاسم.

يذكر أن مسلسل "عمر ودياب" يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة كل من: على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.