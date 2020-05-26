شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد عبده يكشف معاناته مع الاكتئاب.. وهذا ما طلبه من جمهور والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الرحمن عبده، نجل الفنان الكبير محمد عبده، عن معاناة والده مع الاكتئاب، مطالبًا جمهوره بدعمه وإرسال رسائل لإسعاده، خلال حفله "أون لاين"، يحييه الفنان السعودى، فى عيد الفطر المبارك.

ونشر حساب منسوب لعبد الرحمن عبده، تغريدة عبر تويتر، وجاء فيها: "اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف...عشان كذا بكرة عاللايف ارسلوا رسايل تفرحه".



حساب منسوب لنجل محمد عبده

وكانت آخر حفلات الفنان السعودى محمد عبده، فى افتتاح فعاليات مهرجان "هلا فبراير" التى أقيمت فى دولة الكويت، وقدم باقة متنوعة من أغنياته الخليجية الشهيرة والمحببة لدى جمهوره.

Advertisements

وعلى الجانب الآخر وخلال الشهور الماضية انتشرت أكثر من شائعة بوفاة النجم السعودى محمد عبده، لتلقى انتشارًا كبيرًا فى مواقع التواصل الاجتماعى بالنظرلشهرة "أبو نورة"، كما يحلو لعشاقه فى السعودية مناداته.

يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.