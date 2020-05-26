شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة صوتية جديدة من رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت الفنانة رجاء الجداوي جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا قبل يومين ونقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية بتسجيل صوتى في مداخلة هاتفية في راديو مصر، وقالت رجاء الجداوى إنها تتواجد حاليًا في العزل وتتلقى الرعاية اللازمة في المستشفى بمتابعة واهتمام من قبل الأطقم الطبية مثلها مثل جميع المصابين ولا فرق بينهم فالرعاية ليست مخصصة لأحد على حساب أحد.

ووجهت رجاء الجداوى رسالة لجمهورها ومحبيها قائلة: "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه ده"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديًا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل، مؤكدة أن الجلوس في المنزل ليس ممل نهائيا، وخلينا راضين باللى حاصل وربنا يكرمكوا وخلينا نحب مصر ونحب بعض أهم حاجة".

وكشفت رجاء الجداوي عن أنها أصيبت بالفيروس آخر يوم في تصوير مسلسل "لعبة النسيان"، وكانت تلتزم بالتصوير نظرًا للتعاقد مع منتجي المسلسل مشيرة إلى أن موقع التصوير كان معقما بشكل دائم وكان الجميع حريصا على إجراءات السلامة.

وأصيبت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى بفيروس كورونا المستجد، مؤخرا، وتم نقلها فى الساعات الأولى من صباح اليوم إلى مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالإسماعيلية.

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وفي وقت سابق، قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة للجر الصحى بالإسماعيلية، لـ ”الخليج 365”، إن الفنانة رجاء الجداوى وصلت إلى المستشفى، وتم قياس درجة حرارتها، ووصلت إلى 37 درجة، أى انخفضت إلى درجتين ونصف، بعد وصولها المستشفى.

أضاف المصدر الطبى، أن الفنانة رجاء الجداوى، تم حجزها فى الغرفة 212، فى الدور الثانى بالمستشفى، وهى غرفة عادية وحالتها لا تحتاج إلى عناية مركزة أو جهاز تنفس، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية مستقرة تمامًا.

فيما، قالت أميرة ابنة الفنانة رجاء الجداوى، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إنها فوجئت منذ يومين بارتفاع درجة حراراة والدتها 39.6 مئوية، وعلى الفور تم إجراء التحاليل المعملية، والتى اثبت إيجابية فيروس كورونا (كوفيد-19)، وعلى الفور أجرت اتصالات بوزيرة الصحة، والتى نصحتها بدخولها الحجر الصحى بمستشفى أبو خلفية بالإسماعيلية، بدلًا من المستشفيات الخاصة.

أضافت أميرة، وهى الأبنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، أنها أجرت تحليل "PCR" لفيروس كورونا، وأثبتت نتائج التحاليل سلبية إصابتها بكورونا، ومن المقرر أن تقوم بإعادة التحليل بعد أسبوع للتأكد من عدم إصابتها بكورونا، كونها مخالطة للفنانة رجاء الجداوى.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى شاركت فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل" لعبة النسيان"، من بطولة دينا الشربينى، وتزوجت الفنانة القديرة، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها رضوى.