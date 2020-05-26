هالة صدقي لمهاجمي رجاء الجداوي: يعني نسيبها تموت لأنها فنانة

ردت الفنانة هالة صدقي على الهجوم الذي شنه نشطاء السوشيال ميديا على الفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتبت "هالة" عبر صفحتها قائل : "يعني المفروض نسيبها تموت، وما تتعالجش لأنها فنانة، مش فاهمة، وهي كان ليها الأولوية لأنها ست كبيرة، ولأن الكورونا خطرها أكبر للناس الكبار.. وإيه رد الفعل لو كانت اتسابت من غير علاج.. كنتوا هتتبسطوا، ولو في أي محسوبية ماكنتش اتحدفت في الإسماعيلية كانت راحت أي مستشفى في القاهرة جنب بيتها".

وتابعت: "الست دي جالها الكورونا

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وهي بتشتغل مش زي ما حضراتكم تبرتعوا وقولتوا إنها بتشتري هدوم العيد لحفيدتها.. وفضلت تشتغل لآخر لحظة بكل التزام.. مش لانها كسرت القوانين ونزلت تتفسح أو تتمشى، السادة الأفاضل الدكاترة طبعًا طبعًا كتر خيرهم، ومؤكد ليهم أولوية في العلاج بس مش سرير رجاء الجداوي اللي عطل إنقاذ أي مواطن".

وأضافت : "هي مواطنة مصرية وليها كل الحقوق للعلاج من غير تنمر ومن غير تريقة مش لازم الفنان يكون في ديل القائمة علشان ترتاحوا،

وبما اننا في حالة طوارئ فواجب على مستشفيات القطاع الخاص اللي كسبت مننا الملايين تتبرع ولو بدور واحد للحالات المهمة أو مستشفى واحد للأطباء اللي بيضحوا بحياتهم لعلاجهم لأن فعلا دول اللي ليهم الأولوية، احنا لسه خارجين من رمضان يعني لازم يكون عندنا على الأقل القليل من الرحمة والاحترام لكبار السن".

واستكملت حديثها قائلة: "ويكفي إحساس رجاء الجداوي وعربية الإسعاف تنقلها في الفجر وهي مريضة وهي بمفردها من غير أي حد تعرفه لمدة تلات ساعات حتى تصل للإسماعيلية في انتظار المجهول بمفردها، وأكيد تنتظر الدعاء لها وليس التنمر، ربنا يرجعها ويرجع كل مرضانا بالسلامة وينقذ كل أطباء مصر.. ملائكة الرحمة اللي اقسموا على عهدهم يوم التخرج والالتزام به، فلهم جميعًا كل التقدير والاحترام".