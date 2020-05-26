كاظم الساهر يحتفل بعيد الفطر على يوتيوب وزارة الثقافة

يحتفل المطرب كاظم الساهر مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة بعيد الفطر المبارك، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك"، التابعة وزارة الثقافة المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. بين ايديك"، التابعة وزارة الثقافة المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب. Advertisements ومن المقرر ان يقدم القيصر كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره. كاظم الساهر خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره. وكان النجم كاظم الساهر طرح مؤخرا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وأهين"، كلماته، ألحان الموسيقار الدكتور طلال.

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