محمد عبده يعاني من الإكتئاب .. وابنه يكشف السبب

ميرنا وليد - بيروت - كشف عبد الرحمن عبده نجل الفنان السعودي ​محمد عبده​ عن معاناة والده مع الاكتئاب وطلب من جمهوره الدعم وإرسال رسائل لتعطيه معنويات ودعم اكبر ، خلال حفله " on line" في عيد الفطر المبارك.

وقال: "اللي يسأل عن بابا محمد.. هذي أطول فترة في حياته يقعد فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف...عشان كذا بكرة عاللايف ارسلوا رسايل تفرحه".

وخلال الشهور الماضية انتشرت أكثر من شائعة بوفاة محمد عبده، لتلقى انتشارا كبيرا فى مواقع التواصل الاجتماعى بالنظر لشهرته الكبيرة وقيمته الفنية في الخليج والوطن العربي.

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